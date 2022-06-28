Головкін: «Якби третій бій з Альваресом відбувся на чотири роки раніше, то був би набагато цікавіше»

GGG заявив, що третій бій з Канело був би більш актуальним відразу після їх другого поєдинку

Володар титулів WBA і IBF в середній вазі Геннадій Головкін (42-1-1, 37 KO) в інтерв'ю SecondsOut заявив, що третій бій з абсолютним чемпіоном світу в другому середньому дивізіоні Саулем Альваресом (57-2-2, 39 KO) був би більш актуальним відразу після їх другого поєдинку. «Я не повинен бути злим саме на нього. Я роблю свою роботу, він робить свою роботу. Як нас оцінили, який результат отримали, такий і є. Я просто за своїми відчуттями, по тому, як розумію бокс, відчуваю, що не програв ці два бої. Через це я відчуваю себе дуже комфортно. Ми дійсно довго йшли до трилогії. Ви все знаєте, які були відмовки. Знову ж таки, є плюси і мінуси як з моєї, так і з його боку. Чому це так довго тривало? Скажу одне: якби цей бій відбувся на чотири роки раніше, то був би набагато цікавіше в тому плані, що пройшов би по гарячих слідах. Але, видно, він не був готовий. Зараз Канело поміняв позицію і поводиться так, показує, хто він є насправді». Поєдинок між Канело і GGG відбудеться на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, США. Вже відомі гонорари боксерів.

Рене Тер Велде