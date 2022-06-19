Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:55
live
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Жінки. Фінал чотирьох. Фінал. Пряма трансляція
19:55
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Фінал чотирьох. Півфінал. Чехія - Україна

Кар’єра на кону? Джошуа згадав весь свій шлях в боксі, оголошуючи про реванш з Усиком

Нагадав про свої найбільші перемоги
Бокс Професійний бокс
20:28
Кар’єра на кону? Джошуа згадав весь свій шлях в боксі, оголошуючи про реванш з Усиком

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) і володар поясів WBO, WBA і IBF Олександр Усик (19-0, 13 КО) домовилися про реванш.

Анонсуючи бій, який відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія, англієць пригадав всі свої досягнення в кар’єрі, не оминувши й поразки:

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Бокс

Епічна назва – для епічного бою. Як назвали другий поєдинок Усика і Джошуа
Епічна назва – для епічного бою. Як назвали другий поєдинок Усика і Джошуа
Професійний бокс
20:42
Кар’єра на кону? Джошуа згадав весь свій шлях в боксі, оголошуючи про реванш з Усиком
Кар’єра на кону? Джошуа згадав весь свій шлях в боксі, оголошуючи про реванш з Усиком
Професійний бокс
20:28
Офіційно. Усик у реванші з Джошуа вперше в кар’єрі буде битися в Саудівській Аравії
Офіційно. Усик у реванші з Джошуа вперше в кар’єрі буде битися в Саудівській Аравії
Професійний бокс
20:14
Непереможний нокаутер впевнений, що новий тренер допоможе Джошуа в реванші з Усиком
Непереможний нокаутер впевнений, що новий тренер допоможе Джошуа в реванші з Усиком
Професійний бокс
20:12
В андеркарді поєдинку Руїз – Ортіс будуть битися колишній чемпіон у трьох дивізіонах та Круз
В андеркарді поєдинку Руїз – Ортіс будуть битися колишній чемпіон у трьох дивізіонах та Круз
Професійний бокс
19:25
«Усик занадто хороший». Ф’юрі поставив хрест на Джошуа напередодні реваншу з українцем
«Усик занадто хороший». Ф’юрі поставив хрест на Джошуа напередодні реваншу з українцем
Професійний бокс
18:06
Майк Тайсон підтримав народ України
Майк Тайсон підтримав народ України
Професійний бокс
17:16
Бетербієв: «Я хочу битися з Біволом - його команда постійно говорить, що вони хочуть битися»
Бетербієв: «Я хочу битися з Біволом - його команда постійно говорить, що вони хочуть битися»
Професійний бокс
14:30
Бетербієв: «Я не очікував, що бій зі Смітом закінчиться за два раунди»
Бетербієв: «Я не очікував, що бій зі Смітом закінчиться за два раунди»
Професійний бокс
13:25
Всі новини

Популярні новини

Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
Всі новини