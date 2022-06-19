Офіційно. Усик у реванші з Джошуа вперше в кар’єрі буде битися в Саудівській Аравії
Кар’єра на кону? Джошуа згадав весь свій шлях в боксі, оголошуючи про реванш з Усиком
Нагадав про свої найбільші перемоги
20:28
Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) і володар поясів WBO, WBA і IBF Олександр Усик (19-0, 13 КО) домовилися про реванш.
Анонсуючи бій, який відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія, англієць пригадав всі свої досягнення в кар’єрі, не оминувши й поразки:
Коментарі 0