Катерина Усик про деякі країни Європи: «Занадто сильно гроші поламали цінності людей»

Українка вважає, що в деяких людей пропала людяність

Дружина чемпіона WBO, IBF, IBO, WBA в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) Катерина в Instagram звинуватила європейські країни в тому, що вони не усвідомлюють загрози від росії.

«Ось як зараз виглядає кожен українець. Ми не приховуємо почуття. Ми кожен день просимо про допомогу. Багато європейських країн так і не зрозуміли, що таке рассія, що це загроза, що це нелюди. Що вони не застраховані від ракет теж. Занадто сильно гроші поламали цінності людей. Пропала база людська. Кожен день помирають люди. Я ще раз повторюю: гроші, які зароблені на горі й крові, ніколи не будуть синонімом щасливого життя».

Нагадаємо, раніше Катерина Усик розповіла, що їй в київському підвалі під час війни було легше перебувати ніж в безпечному місці.