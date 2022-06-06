Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:40
Ніколи не здавайся. Художній фільм
17:30
Хокей. Ліга чемпіонів. Руан Драгонс - Донбас

Катерина Усик про деякі країни Європи: «Занадто сильно гроші поламали цінності людей»

Українка вважає, що в деяких людей пропала людяність
Бокс Професійний бокс
13:53
Катерина Усик про деякі країни Європи: «Занадто сильно гроші поламали цінності людей»

Дружина чемпіона WBO, IBF, IBO, WBA в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) Катерина в Instagram звинуватила європейські країни в тому, що вони не усвідомлюють загрози від росії.

«Ось як зараз виглядає кожен українець. Ми не приховуємо почуття. Ми кожен день просимо про допомогу.

Багато європейських країн так і не зрозуміли, що таке рассія, що це загроза, що це нелюди. Що вони не застраховані від ракет теж.

Занадто сильно гроші поламали цінності людей. Пропала база людська.

Кожен день помирають люди. Я ще раз повторюю: гроші, які зароблені на горі й крові, ніколи не будуть синонімом щасливого життя».

Нагадаємо, раніше Катерина Усик розповіла, що їй в київському підвалі під час війни було легше перебувати ніж в безпечному місці.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Катерина Усик

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Катерина Усик: «Мені в Києві було набагато легше, перебуваючи в підвалі, ніж зараз в безпечному місці»
Катерина Усик: «Мені в Києві було набагато легше, перебуваючи в підвалі, ніж зараз в безпечному місці»
Бокс Професійний бокс
31 травня 22:21
«Три місяці тому, коли ми думали, що все скоро закінчиться!» Як діти Усика від вибухів ховалися
«Три місяці тому, коли ми думали, що все скоро закінчиться!» Як діти Усика від вибухів ховалися
Бокс Професійний бокс
25 травня 12:20
Катерина Усик: «Мені дуже шкода, що ми свого часу не відстояли Крим»
Катерина Усик: «Мені дуже шкода, що ми свого часу не відстояли Крим»
Бокс Професійний бокс
24 травня 10:10
1
Катерина Усик: «Даже при смене власти в кремле между нами никогда не будет дружбы»
Катерина Усик: «Даже при смене власти в кремле между нами никогда не будет дружбы»
Бокс Професійний бокс
21 травня 16:39
Дружина Усика – про путіна: «С*ка, больное, старое существо! С кучей комплексов и шизофренией»
Дружина Усика – про путіна: «С*ка, больное, старое существо! С кучей комплексов и шизофренией»
Бокс Професійний бокс
21 травня 15:26
Катерина Усик: «Я удивляюсь с русни. Такие трусливые, за себя не могут бороться, за детей своих»
Катерина Усик: «Я удивляюсь с русни. Такие трусливые, за себя не могут бороться, за детей своих»
Бокс Професійний бокс
20 травня 20:10

Новини: Бокс

Легенда середньої ваги розповів, які є переваги в Усика напередодні реваншу з Джошуа
Легенда середньої ваги розповів, які є переваги в Усика напередодні реваншу з Джошуа
Професійний бокс
14:59
Хантер не впевнений, що найкращий тренер-2011 допоможе Джошуа перемогти Усика
Хантер не впевнений, що найкращий тренер-2011 допоможе Джошуа перемогти Усика
Професійний бокс
13:56
Катерина Усик про деякі країни Європи: «Занадто сильно гроші поламали цінності людей»
Катерина Усик про деякі країни Європи: «Занадто сильно гроші поламали цінності людей»
Професійний бокс
13:53
«Всі його боготворили». Колишній суперник Усика поділився прогнозом на реванш українця з Джошуа
«Всі його боготворили». Колишній суперник Усика поділився прогнозом на реванш українця з Джошуа
Професійний бокс
12:45
Джо Джойс висловився про співпрацю Джошуа з Гарсією
Джо Джойс висловився про співпрацю Джошуа з Гарсією
Професійний бокс
11:57
Іноуе переважив Донейра на зважуванні
Іноуе переважив Донейра на зважуванні
Професійний бокс
10:43
Хейні розглядає варіант побитися з Ломаченко в наступному поєдинку
Хейні розглядає варіант побитися з Ломаченко в наступному поєдинку
Професійний бокс
10:28
Батько Камбососа: «Джордж повинен був з перших секунд поєдинку доставити Девіну дискомфорт»
Батько Камбососа: «Джордж повинен був з перших секунд поєдинку доставити Девіну дискомфорт»
Професійний бокс
09:35
Це мав отримати Ломаченко. Відомі гонорари Камбососа та Хейні за бій за звання абсолютного чемпіона
Це мав отримати Ломаченко. Відомі гонорари Камбососа та Хейні за бій за звання абсолютного чемпіона
Професійний бокс
09:15
Всі новини

Популярні новини

Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
2
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Ексклюзив
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Теніс ATP
02 червня 12:39
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Футбол Збірна України
02 червня 09:31
Всі новини