Олег Гончар

Катерина Усик, дружина чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, висловилася на підтримку Сергія Бубки після публічних закликів позбавити його звання Героя України.

У дописі вона наголосила, що Бубка залишається легендою українського спорту та особисто допомагав із передачею речей для поранених військових, які проходили лікування в шпиталях. За її словами, ця підтримка тривала протягом двох років.

Раніше скелетоніст Владислав Гераскевич у Верховній Раді закликав ініціювати позбавлення Бубки державної нагороди. Після цього на захист колишнього легкоатлета також виступив боксер Василь Ломаченко.