«З повагою, легендо». Ломаченко став на захист Бубки
Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах підтримав зірку світвого спорту
близько 16 годин тому
Василь Ломаченко / Фото - latimes.com
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко опублікував фото олімпійського чемпіона в стрибках з жердиною Сергія Бубки.
«З повагою, легендо.
Мир усім».
Раніше український скелетоніст Владислав Гераскевич під час виступу у Верховній Раді закликав посприяти тому, щоб Бубка був позбавлений звання Героя України.
У грудні 2025 року президент України Володимир Зеленський припинив виплату державних стипендій Бубці.
