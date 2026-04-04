Раc Анбер, катмен лідера суперважкого дивізіону Олександра Усика (24-0, 15 КО), для Seconds Out поділився думками про те, чи готовий британський нокаутер Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) до поєдинку з українцем.

«Можна сказати, що ще зарано. Хоча Мозес демонструє космічні виступи і виглядав абсолютно блискуче проти Франкліна. Якщо ви не бачите в цьому хлопцеві майбутнього дивізіону, то щось не так, бо він демонструє свою гру, і він демонструє її класно, стильно та точно. Він демонструє всі чудові якості, необхідні для того, щоб бути великим чемпіоном.

У цьому немає сумнівів. Я великий його шанувальник, і я думаю, що він просто виглядав чудово. Він був таким зібраним. Трохи хвилювався на початку, хотів його нокаутувати. Щойно він заспокоївся – бум. Все було завершено. І саме так справжній перспективний боєць демонструє свій виступ і переходить до наступного етапу.

Але це правда, у нього не було таких раундів, як в Усика. Тож питання все ще відкрите. Він ще жодного разу не доходив до рішення суддів, не проходив всю дистанцію, не бився з достатньо вправним хлопцем, по якому не може влучити. Це велика різниця, коли ти не можеш влучити. Але в нього є все, щоб бути королем ще багато років».