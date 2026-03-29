Ітаума брутально нокаутував Франкліна на шоу в Манчестері
Британцю на це знадобилося 5 раундів
близько 5 годин тому
Британський проспект надважкого дивізіону Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) переміг американця Джермейна Франкліна (24-3, 15 КО) на шоу в Манчестері.
Ітаума нокаутував суперника у 5-му раунді.
Поєдинок мав пройти 24 січня, проте його було перенесено через травму Ітауми.
Мозес мав серію з 9 поєдинків поспіль, які він завершив достроково за перші два раунди. Останній з них – бій проти Ділліана Вайта в серпні в Ер-Ріяді. Тоді Ітаума переміг технічним нокаутом у 1-му раунді.
Джермейн програв обидва попередні поєдинки в Британії – проти Вайта та Ентоні Джошуа. Американець мав серію з трьох перемог. У вересні 2025 року він переміг казахстанця Івана Дичка.
Раніше Ітаума відповів, чи відбудеться його бій з Усиком.
