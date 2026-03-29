Володимир Кириченко

Британський проспект надважкого дивізіону Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) переміг американця Джермейна Франкліна (24-3, 15 КО) на шоу в Манчестері.

Ітаума нокаутував суперника у 5-му раунді.

— Ring Magazine (@ringmagazine) March 28, 2026

Поєдинок мав пройти 24 січня, проте його було перенесено через травму Ітауми.

Мозес мав серію з 9 поєдинків поспіль, які він завершив достроково за перші два раунди. Останній з них – бій проти Ділліана Вайта в серпні в Ер-Ріяді. Тоді Ітаума переміг технічним нокаутом у 1-му раунді.

Джермейн програв обидва попередні поєдинки в Британії – проти Вайта та Ентоні Джошуа. Американець мав серію з трьох перемог. У вересні 2025 року він переміг казахстанця Івана Дичка.

