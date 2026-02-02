Келлі здолав росіянина Муртазалієва і завоював титул чемпіона світу
Обидва боксери побували в нокдауні
25 хвилин тому
Келлі і Муртазалієв / Фото - BBC
Британський боксер Джош Келлі (18-1-1, 9 КО) переміг росіянина Бахрама Муртазалієва (23-1, 17 КО) і завоював титул чемпіона IBF у першому середньому дивізіоні.
Келлі переміг рішенням більшості суддів: 113:113, 115:111 і 114:113. При цьому обидва боксери побували в нокдауні.
Поєдинок пройшов на вечорі боксу в Ньюкаслі, Англія.
Для Муртазалієва це був другий захист титулу та дебютна поразка у кар'єрі.
