Олег Гончар

Чемпіон IBF у першій середній вазі Бахрам Муртазалієв (23-0, 17 КО) досі без суперника для захисту титулу. Український ексволодар тимчасового пояса WBC Сергій Богачук (26-2, 24 КО) прагне цього бою, але команда Муртазалієва уникає поєдинку, посилаючись на політичні причини, повідомляє vRINGe.

Богачук вважає, що перемога над Муртазалієвим стала б важливою для України в умовах війни, демонструючи перевагу над росіянами. За його словами, титул IBF — його головна мета, адже він прагне об’єднувати пояси.

Про Муртазалієва українець чув як про боксера, що виступає проти війни, але особисто з ним не знайомий.

«Кажуть, що Муртазалієв – нормальний пацан. Наскільки знаю, він із нормальними поняттями. Він проти війни та всього цього. Але якщо чесно, особисто я його не знаю. Ми ніколи не перетиналися. Як воно насправді?.. Не знаю… Не знаю нічого про його позицію. Не можу говорити про нього. Але бій із ним мені був би цікавим, адже там титул. А моя мета – відібрати титул та об'єднувати їх» Сергій Богачук

Муртазалієв завоював титул у квітні 2024 року, нокаутувавши Джека Кулкая, і захистив його в жовтні проти Тіма Цзю. Богачук 13 вересня проведе реванш проти Брендона Адамса.