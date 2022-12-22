Кевін Джонсон: «Якщо Джошуа дозволить Уайлдеру махати кулаками на повну котушку, то у нього немає жодного шансу»

Суперважковаговик Кевін Джонсон в інтерв'ю Boxing Social висловився про гіпотетичному бою Ентоні Джошуа ( 24-3, 22 КО ) проти Деонтея Уайлдера ( 42-2-1, 41 КО ).



Ентоні потрібно боксувати з ним і одночасно триматися від нього якнайдалі. Я знаю їх обох. Я спарингував з Уайлдером протягом багатьох років, і прекрасно розумію, що якщо він буде відчувати себе комфортно, то тобі кінець.

Але якщо Джошуа буде домінувати над Уайлдером тільки шляхом боксу, якщо зможе тиснути його на канати, як це робив Ф'юрі, то для нього це буде легкий бій».