Олег Гончар

Американський боксер Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) провалив зважування перед боєм із домініканцем Едвіном Де Лос Сантосом (16-2, 14 КО), втративши титул WBO у легкій вазі.

Ліміт дивізіону — 61,2 кг, але Девіс показав 63,1 кг, тоді як суперник вклався у 61,08 кг. Тепер титул стоятиме на кону лише для Де Лос Сантоса.

Девіс пысля цього визнав, що переріс легку вагу й оголосив про перехыд в перший напывсередній дивізіон.

«Я робив цю вагу понад чотири роки. Просто переріс її. Намагався зігнати, але не можу вкладатися».

Боксер зазначив, що планував перейти до першого напівсереднього дивізіону після цього бою.

Для 26-річного Девіса це мав бути перший захист пояса, здобутого в лютому 2025 року нокаутом над Денисом Берінчиком.