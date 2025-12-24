Олег Гончар

Ексчемпіон WBO у легкій вазі Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) в ефірі YouTube-каналу RUTHLESS Fight Culture розповів про плани на 2026 рік.

«На лютий 2026-го заплановано бій за кордоном. Я розглядаю перехід у напівсередню вагу — 147 фунтів. Так, пропускаю одну категорію й стрибаю вище». Кішон Девіс

У червні цього року Девіс мав захищати титул WBO проти Едвіна Де Лос Сантоса (16-2, 14 КО), але провалив зважування за день до бою. Його позбавили поясу, поєдинок скасували.

В середині грудня Кішон оголосив про повну зміну команди, включно з тренером Браяном Макінтайром.

Нагадаємо, Девіс хоче провести бій проти кривдника свого брата в андеркарді Теофімо – Шакур.