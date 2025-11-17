Девіс хоче провести бій проти кривдника свого брата в андеркарді Теофімо – Шакур
Це буде дуже цікаво
Кішон Девіс / Фото - badlefthook.com
Колишній чемпіон WBO у легкому дивізіоні американець Кішон Девіс (13-0, 9 КО) розповів, з ким хоче провести наступний поєдинок.
«В ідеальному світі я б повернувся 31 січня в карді Шакура в Нью-Йорку, де зустрівся би з Нахіром Олбрайтом».
Боксери вже зустрічалися на ринзі – в жовтні 2023 року Кішон переміг рішенням більшості суддів, але провалив допінг-тест на марихуану. Бій визнано таким, що не відбувся.
Цього року Нахір завдав брату Кішона Келвіну першої поразки в професійній карʼєрі.
31 січня має відбутися бій Шакура Стівенсона проти Теофімо Лопеса – повідомлялося, що він вже узгоджений.
Раніше Кішон отримав жорсткий виклик від екссуперника Джервонти.