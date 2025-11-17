Володимир Кириченко

Колишній чемпіон WBO у легкому дивізіоні американець Кішон Девіс (13-0, 9 КО) розповів, з ким хоче провести наступний поєдинок.

«В ідеальному світі я б повернувся 31 січня в карді Шакура в Нью-Йорку, де зустрівся би з Нахіром Олбрайтом».

In a perfect world me coming back #Jan31st on the @ShakurStevenson card in NY facing #Albright.⭐️ — Keyshawn Davis (@KeyshawnDavis8) November 16, 2025

Боксери вже зустрічалися на ринзі – в жовтні 2023 року Кішон переміг рішенням більшості суддів, але провалив допінг-тест на марихуану. Бій визнано таким, що не відбувся.

Цього року Нахір завдав брату Кішона Келвіну першої поразки в професійній карʼєрі.

31 січня має відбутися бій Шакура Стівенсона проти Теофімо Лопеса – повідомлялося, що він вже узгоджений.

