Хамза Шираз нокаутував Берлангу та став обов’язковим претендентом на титул Альвареса
Британець домінував у дебюті в суперсередній вазі та достроково завершив бій у п’ятому раунді
близько 1 години тому
У Нью-Йорку в головному поєдинку вечора боксу від The Ring за статус обов’язкового претендента WBC в суперсередній вазі боксували пуерториканець Едгар Берланга (23-2, 18 КО) та британець Хамза Шираз (22-0-1, 18 КО).
Шираз, для якого це був дебют у суперсередній вазі і його суперник почали поєдинок обережно, з акцентом на джеби. В цій ситуації Хамза використовував перевагу в антропометрії.
У третьому раунді Берланга перейшов до бою на ближній дистанції, але пропустив аперкот і потім виглядав менш ефективно.
У четвертому раунді Шираз потряс суперника лівим хуком, відправивши його в нокдаун, а потім ще раз.
На початку п’ятого раунду британець знову потряс Берлангу, і рефері зупинив бій. Шираз здобув статус претендента на титул WBC, який належить Саулю Альваресу.
Нагадаємо, раніше на шоу Шакур Стівенсон переміг Вільяма Сепеду.