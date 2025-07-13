Олег Гончар

У Нью-Йорку в головному поєдинку вечора боксу від The Ring за статус обов’язкового претендента WBC в суперсередній вазі боксували пуерториканець Едгар Берланга (23-2, 18 КО) та британець Хамза Шираз (22-0-1, 18 КО).

Шираз, для якого це був дебют у суперсередній вазі і його суперник почали поєдинок обережно, з акцентом на джеби. В цій ситуації Хамза використовував перевагу в антропометрії.

У третьому раунді Берланга перейшов до бою на ближній дистанції, але пропустив аперкот і потім виглядав менш ефективно.

У четвертому раунді Шираз потряс суперника лівим хуком, відправивши його в нокдаун, а потім ще раз.

На початку п’ятого раунду британець знову потряс Берлангу, і рефері зупинив бій. Шираз здобув статус претендента на титул WBC, який належить Саулю Альваресу.

Нагадаємо, раніше на шоу Шакур Стівенсон переміг Вільяма Сепеду.