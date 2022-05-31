Хантер: «Ми нокаутуємо братів Ф'юрі один за одним, але спочатку – Хьюї»
Американський супертяжеловес Майкл Хантер (20-1-2, 14 КО) Sky Sports прокоментував оголошення бою проти британця Хьюї Ф'юрі (26-3, 15 КО).
«Хьюї просто не вміє бити. Але він хороший. Думаю, що він гідний опонент, оскільки у нього є деякі навички – він високий, довгий, він виходець з родини Ф'юрі.
Найкраще, що ми можемо сказати про нього – це те, що у нього прізвище Ф'юрі, він з бійцівської сім'ї. Це найкраще, що я можу побачити. Я не вважаю його відмінним панчером. Коли ви говорите, що Ф'юрі технічний боксер, то це говорить про те, що він просто не нокаутер.
Я радий приїхати в Англію і показати свої навички. Ми нокаутуємо братів Ф'юрі один за одним, але спочатку – Хьюї. Він стоїть на моєму шляху. Я йду за поясами і повинен прибрати кожного на своєму шляху. Ми знаємо, що він може битися, але чи є у нього навички і рішучість, щоб змагатися зі мною? Я сумніваюся. Є тільки один спосіб, щоб це з'ясувати».
Нагадаємо, раніше офіційно оголосили про проведенні бою Хантера і Ф'юрі в липні.
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