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Хантер: «Ми нокаутуємо братів Ф'юрі один за одним, але спочатку – Хьюї»

Майкл в липні проведе свій наступний бій
Бокс Професійний бокс
10:45
Хантер: «Ми нокаутуємо братів Ф'юрі один за одним, але спочатку – Хьюї»

Американський супертяжеловес Майкл Хантер (20-1-2, 14 КО) Sky Sports прокоментував оголошення бою проти британця Хьюї Ф'юрі (26-3, 15 КО).

«Хьюї просто не вміє бити. Але він хороший. Думаю, що він гідний опонент, оскільки у нього є деякі навички – він високий, довгий, він виходець з родини Ф'юрі.

Найкраще, що ми можемо сказати про нього – це те, що у нього прізвище Ф'юрі, він з бійцівської сім'ї. Це найкраще, що я можу побачити. Я не вважаю його відмінним панчером. Коли ви говорите, що Ф'юрі технічний боксер, то це говорить про те, що він просто не нокаутер.

Я радий приїхати в Англію і показати свої навички. Ми нокаутуємо братів Ф'юрі один за одним, але спочатку – Хьюї. Він стоїть на моєму шляху. Я йду за поясами і повинен прибрати кожного на своєму шляху. Ми знаємо, що він може битися, але чи є у нього навички і рішучість, щоб змагатися зі мною? Я сумніваюся. Є тільки один спосіб, щоб це з'ясувати».

Нагадаємо, раніше офіційно оголосили про проведенні бою Хантера і Ф'юрі в липні.

Карен Агабекян
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Хьюї Ф'юрі Майкл Хантер

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