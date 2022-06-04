Хантер: «Цього разу Джошуа буде складніше перемогти Усика»

американський супертяжеловес Майкл Хантер (20-1-2, 14 KO) в інтерв'ю Boxing UK поділився думкою про реванш чемпіона WBA/WBO/IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO) з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO).

Дуже важко щось сказати через суддів і популярності Джошуа. Він гігант, махина на рингу. Так що в більшості випадків цим хлопцям треба бути активними. Більш дрібним бійцям на кшталт Усика необхідно рухатися, крутитися і брати верх. Але, можливо, цього разу Усик не доведеться робити так багато, тому що він чемпіон і вже одного разу його перемагав. Дуже складно щось сказати через цих факторів».