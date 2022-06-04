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Хантер: «Цього разу Джошуа буде складніше перемогти Усика»

Американець поділився думкою про реванш українця з AJ
Бокс Професійний бокс
22:00
Хантер: «Цього разу Джошуа буде складніше перемогти Усика»

американський супертяжеловес Майкл Хантер (20-1-2, 14 KO) в інтерв'ю Boxing UK поділився думкою про реванш чемпіона WBA/WBO/IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO) з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO).

«Важко сказати, як складеться реванш. Я думаю, що нічого не ясно. Вважаю, що в цей раз буде складніше перемогти Усика. Мені здається, що план Джошуа на цей бій буде трохи іншим. Він буде дотримуватися переможного геймплана. Я думаю, що він помилився з планом на минулий бій.

Дуже важко щось сказати через суддів і популярності Джошуа. Він гігант, махина на рингу. Так що в більшості випадків цим хлопцям треба бути активними. Більш дрібним бійцям на кшталт Усика необхідно рухатися, крутитися і брати верх. Але, можливо, цього разу Усик не доведеться робити так багато, тому що він чемпіон і вже одного разу його перемагав. Дуже складно щось сказати через цих факторів».

Тренер Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) висловився про майбутнє реванші між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа.

Рене Тер Велде
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Теги

Ентоні Джошуа Майкл Хантер Олександр Усик

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