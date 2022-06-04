Промоутер Джошуа розповів, яка роль нового тренера Ентоні напередодні реваншу з Усиком
Тренер Уайлдера: «Ставлю на перемогу Усика зупинкою в реванші з Джошуа»
Малик Скотт висловився про майбутнє поєдинку між українцем і AJ
17:00
Малик Скотт, тренер колишнього чемпіона світу WBC в суперважкій вазі Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО), в інтерв'ю ESNEWS висловився про майбутнє реванші між Олександром Усиком (19-0, 13 КО) і Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
«Я думаю, що цей поєдинок буде більш конкурентним, ніж їх перший бій, але ставлю на перемогу Усика зупинкою.
Це хороша можливість для Роберта Гарсії. Я не знаю на рахунок їх «хімії» з Джошуа. Не знаю, тренував він супертяжів».
Роберт Гарсія розповів про план Ентоні Джошуа на бій з Олександром Усиком.
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