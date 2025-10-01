Хегай наступний бій проведе з чемпіоном світу
Український боксер битиметься за пояс у напівлегкій вазі
близько 4 годин тому
Арнольд Хегай
Чемпіон WBO у напівлегкій вазі Рафаель Еспіноса (27-0, 23 KO) проведе захист титулу проти українця Арнольда Хегая (23-2-1, 14 KO).
Бій відбудеться 15 листопада в Мексиці, повідомляє The Ring.
Раніше Еспіноса мав зустрітися з Луїсом Альберто Лопесом (31-3, 18 KO), але тепер підтверджує бій із Хегаєм.
12 вересня Хегай переміг венесуельця Ліборіо Соліса (38-9-1, 18 KO) одноголосним рішенням суддів у восьмираундовому бою.
Еспіноса, який востаннє боксував у травні, здолавши Едварда Васкеса, готується до другого захисту титулу.
