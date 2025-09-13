Олег Гончар

В Uber Eats Music Hall у Берліні, Німеччина, український боксер напівлегкої ваги Арнольд Хегай (23-2-1, 14 КО) переміг венесуельця Ліборіо Соліса (38-9-1, 18 КО) одноголосним рішенням суддів.

Хегай в бою проти Соліса домінував у ринзі, тиснучи на опонента, який раніше був чемпіоном віту. Попри велику перевагу він не змін нокаутувати суперника.

Судді віддали перевагу українцю за активність: 80-72, 78-75 и 79-73.

Перемога стала для 30-річного Хегая першою після поразки роздільним рішенням від американця Джоета Гонсалеса у березні 2025 року в Лонг-Біч.