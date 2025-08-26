Олег Гончар

Український боксер напівлегкої ваги Арнольд Хегай (22-2-1, 14 КО) зустрінеться з венесуельцем Ліборіо Солісом (38-8-1, 18 КО).

Бій відбудеться 12 вересня в Uber Eats Music Hall у Берліні, Німеччина.

Для Хегая це буде перший бій після поразки роздільним рішенням суддів від американця Джоета Гонсалеса у березні 2025 року. 42-річний Соліс у своєму останньому поєдинку в травні поступився Ектору Андресу Сосі одноголосним рішенням.

Поєдинок стане частиною вечора боксу, організованого промоутером Agon Sports.

