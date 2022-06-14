Хейні: «Якщо я побив Камбососа один раз, то в другій йому буде ще гірше»
Хейні: «Бої проти Девіса і Ломаченко цікаві мені більше за інших»
Американець заявив, що його найбільше цікавлять поєдинки проти співвітчизника і українця
21:30
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (28-0, 15 KO) в інтерв'ю Thaboxingvoice заявив, що його найбільше цікавлять поєдинки проти Джервонти Девіса (27-0, 25 KO) і Василя Ломаченко (16-2, 11 KO).
«Ці двоє цікавлять мене найбільше - «Лома» і «Танк». Ці бої цікаві мені більше інших. Хоча я буду битися з ким завгодно. Адже я справжній боєць.
Ці бої цікаві мені більше інших, але нам не завжди вдається втілити їх в життя. Бізнес залишається бізнесом, і я це розумію. Подивимося, що мені запропонує моя команда, і побачимо, що буде реально».
Девін Хейні легко виграв Джорджа Камбососа (20-1, 10 КО).
Коментарі 0