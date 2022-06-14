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Хейні: «Бої проти Девіса і Ломаченко цікаві мені більше за інших»

Американець заявив, що його найбільше цікавлять поєдинки проти співвітчизника і українця
Бокс Професійний бокс
21:30
Хейні: «Бої проти Девіса і Ломаченко цікаві мені більше за інших»

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (28-0, 15 KO) в інтерв'ю Thaboxingvoice заявив, що його найбільше цікавлять поєдинки проти Джервонти Девіса (27-0, 25 KO) і Василя Ломаченко (16-2, 11 KO).

«Ці двоє цікавлять мене найбільше - «Лома» і «Танк». Ці бої цікаві мені більше інших. Хоча я буду битися з ким завгодно. Адже я справжній боєць.

Ці бої цікаві мені більше інших, але нам не завжди вдається втілити їх в життя. Бізнес залишається бізнесом, і я це розумію. Подивимося, що мені запропонує моя команда, і побачимо, що буде реально».

 

Девін Хейні легко виграв Джорджа Камбососа (20-1, 10 КО).

Рене Тер Велде
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Василь Ломаченко Девін Хейні Джервонта Девіс

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