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Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа

Хірн думає, що другий бій Камбососа та Хейні пройде в жовтні
Бокс Професійний бокс
13:39
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Фото: Top Rank

Глава Matchroom Boxing Едді Хірн в інтерв’ю Intu Boxing заявив, що наступним поєдинком для Василя Ломаченко (16-2, 11 KO) стане бій з переможцем реваншу Девіна Хейні (28-0, 15 KO) та Джорджа Камбососа (20-1, 10 KO):

Думаю, що десь у жовтні Хейні вдруге поб'ється з Камбососом, і як мені здається, Ломаченко зустрінеться з переможцем цього поєдинку. Я чекаю, що Хейні незабаром підніметься у вазі, але Ломаченко є і буде проблемою для всіх цих хлопців.

Нагадаємо, що Лома планує повернутися в ринг восени.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Василь Ломаченко Девін Хейні Джордж Камбосос

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