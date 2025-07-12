Олег Гончар

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО) висловив сумніви щодо рівня чемпіона WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана (28-0, 22 КО), повідомляє Seconds Out.

Після оголошення їх поєдинку Хейні заявив, що не знає іменитих суперників Нормана і той не має нокаутів над топ-боксерами.

Девін припустив, що Норман може заявити про намір нокаутувати його першим, але такі слова звучать банально і вже чулись раніше. Хейні підкреслив, що, на відміну від Нормана, він уже сім-вісім років виступає на найвищому рівні.

Бій відбудеться 22 листопада в Ер-Ріяді на вечорі боксу Night of the Champions, де також битимуться Давид Бенавідес проти Ентоні Ярда та Джессі Родрігес проти Фернандо Мартінеса.