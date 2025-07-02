Арум анонсував титульний бій за участю Хейні
Поєдинок відбудеться на шоу в Ер-Ріяді
близько 1 години тому
Легендарний промоутер Боб Арум анонсував бій володаря титулу WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана (28-0, 22 КО) та колишнього абсолютного чемпіона світу Девіна Хейні (31-0, 15 КО).
Цитує Арума The Ring.
«Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з нашим другом, Його Високоповажністю Туркі Аль аш-Шейхом, оскільки найкращий боксер у напівсередній вазі у світі Браян Норман-молодший захищатиме свій титул WBO цього листопада в Ер-Ріяді проти зіркового бігуна Девіна Хейні».
Норман в останньому бою нокаутував Джина Сасакі у 5-му раунді. Згодом стало відомо про те, що японець втратив пам'ять після поєдинку.
Хейні у вечорі боксу на Таймс-сквер, який відбувся 2 травня, переміг Хосе Раміреса одноголосним рішенням суддів.
Нагадаємо, що бій Нормана проти Хейні відбудеться у листопаді в Саудівській Аравії.