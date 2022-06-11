Хирн обговорив ймовірність бою Хейні - Ломаченко
Хейні: «Світ віддасть мені належне, коли я поб'юся з Ломаченко»
Девін вважає «Лому» і Девіса пріоритетними опонентами
12:50
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні
(28-0, 15 КО) розповів ESPN про своїх можливих наступних суперників.
«Мені подобається бій з «Ломою». Думаю, що світ віддасть мені належне, коли я поб'юся з ним.
Безумовно, мені цікавий поєдинок з Джервонтою Девісом. Це два імені, що входять в список моїх цілей.
Шакур Стівенсон – мій хороший друг, наш бій неминучий. У підсумку ми зустрінемося, але зараз я сфокусований на бійців, які виступають в легкій вазі. Подивимося, що буде далі».
Нагадаємо, Боб Арум заявив, що не знає, чи зможе Ломаченко перемогти Хейні.
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