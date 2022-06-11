Хейні: «Світ віддасть мені належне, коли я поб'юся з Ломаченко»

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (28-0, 15 КО) розповів ESPN про своїх можливих наступних суперників.



Безумовно, мені цікавий поєдинок з Джервонтою Девісом. Це два імені, що входять в список моїх цілей.

Шакур Стівенсон – мій хороший друг, наш бій неминучий. У підсумку ми зустрінемося, але зараз я сфокусований на бійців, які виступають в легкій вазі. Подивимося, що буде далі».