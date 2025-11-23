Олег Гончар

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (33-0, 15 КО) переміг чемпіона WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана (28-1, 22 КО) одностайним рішенням суддів на вечорі боксу в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

На старті Норман очікувано був агресивнішим, але у другому раунді Хейні двічі влучив по супернику, який опинився в нокдауні й виглядав розгубленим.

Чемпіон відновився, але його наскоки стали передбачуваними, а робота ніг залишилася слабкою. Хейні володів центром рингу, працював джебом і добре працював у клінчі.

Кут Нормана в другій половині бою спробував змінити хід бою, але Хейні зміг нівелювати активність суперника.

Після 12 раундів судді віддали перемогу Хейні: 114-113, 117-110, 116-111.

Нагадаємо, також в рамках шоу Давид Бенавідес достроково виграв у Ентоні Ярда.