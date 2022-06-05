Хейні: «Я нівелював кращі якості Камбососа»

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (28-0, 15 КО) прокоментував перемогу одноголосним рішенням суддів над Джорджем Камбососом (20-1, 10 КО).

Хейні цитує портал badlefthook.com:

Я нівелював його кращі якості. Він хотів донести правий оверхенд і потужний лівий хук. Камбосос не зміг потрапити на мене жодним з цих ударів. Я знімаю перед ним капелюх, він справжній воїн. Я поважаю будь-якого, хто виходить в ринг. Під час розкрутки бою не було нічого, крім поваги. Нехай він і ставився до мене нешанобливо, але я зберігав повагу. Хочу подякувати за свій візит Джорджа Камбососа і всю Австралію.

Спасибі, Джордж, що дав мені цей шанс. Багато так звані «чемпіони» мені б його не дали. Джордж був справжнім чемпіоном, він надав мені можливість».