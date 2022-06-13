Хейні: «Якщо я побив Камбососа один раз, то в другій йому буде ще гірше»

Американець заявив, що в реванші ще сильніше поб'є австралійця

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (28-0, 15 КО) в інтерв'ю Top Rank Boxing заявив, що в реванші ще сильніше поб'є колишнього власника титулів Джорджа Камбососа (20-1, 10 КО). «Е-е-е, подивимося. Я знаю, що він вийде з іншим планом на бій... Ну... Не знаю. Подивимося. За моїми відчуттями, якщо я побив тебе один раз, провів 12 раундів, - я тебе вже знаю, слабкі і сильні сторони, то, думаю, у другій тобі буде ще гірше». Девін Хейні легко виграв Джорджа Камбососа.

Рене Тер Велде