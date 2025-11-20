Олег Гончар

Колишній чемпіон світу Девін Хейні (31-0, 15 КО) розповів, що втратив упевненість і змінився як особистість після поразки Раяну Гарсії. Слова боксера навів портал Boxing News 24/7.

Хейні визнав, що програш Гарсії у квітні 2025-го став для нього важким випробуванням і вплинув на його характер.

Він вважає, що це змінило його на краще, і тепер готовий повернутися сильнішим.

«Це той бій, який я хотів. Я хочу битися з найкращими. Я покажу Норману, що він не може мене перемогти. Ми точно вчимося на ситуації з Гарсією. Я хочу здобути домінуючу перемогу і виглядати добре». Девін Хейні

22 листопада в Ер-Ріяді Хейні проведе перший бій після поразки — проти чемпіона WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана-молодшого (28-0, 22 КО).