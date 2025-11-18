Олег Гончар

Батько та тренер чемпіона WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана-молодшого (28-0, 22 КО), Браян Норман-старший в коментарі The Ring поділився думками про шанси Девіна Хейні (32-0, 15 КО) у майбутньому поєдинку.

«Я підходжу до цього з двох сторін. Я уважно стежу за поєдинками Браяна Нормана, і моє завдання — зрозуміти, як я міг би його перемогти. Я розбираю, що він робить добре, а що ні. Чесно кажучи, якщо ти маєш нокаутуючу міць, твої шанси значно вищі». Браян Норман-старший

Він зазначив, що Хейні не є нокаутером і, на його думку, не робить достатньо, аби перемогти Нормана-молодшого, адже в його діях немає нічого, що могло б зламати суперника.

Фахівець пояснив, що бачить можливості для побудови плану — знайти моменти тут і там, використати певні епізоди. Водночас він підкреслив, що один точний удар означає необхідність витримати всю силу, яка повернеться у відповідь.

Поєдинок Хейні та Нормана відбудеться 22 листопада в саудівському Ер-Ріяді.