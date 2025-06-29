Олег Гончар

В Анахаймі (США) мексиканський чемпіон світу за версіями WBA і WBO у крузервейті (до 90,7 кг) Хільберто Рамірес (48-1, 30 КО) здобув перемогу за рішенням суддів над обов’язковим претендентом, ексчемпіоном світу кубинцем Юніелем Дортікосом (27-3, 25 КО).

Рамірес із перших хвилин мав перевагу в швидкості та роботі ніг. Він розпочав бій упевнено, але згодом часто невдало ризикував, недооцінивши Дортікоса.

Рамірес припустився помилки, вступивши в силовий бій на середній дистанції, де пропустив серію важких ударів. Претендент, своєю чергою, не цурався ударів нижче пояса, за що був позбавлений бала.

До середини бою Рамірес перелаштувався, почавши боксувати, а не битися. Дортікос втомився і почав програвати.

У сьомому раунді Рамірес засипав ветерана серіями ударів. Дортікос намагався відповідати поодинокими контратаками, але цього було замало.

Судді віддали перемогу Раміресу: 115-112, 117-111, 115-112.

У головному поєдинку шоу Джейк Пол переміг Хуліо Сесара Чавеса-молодшого.