Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
14:15
Телемагазин
13:05
Баскетбол. Чемпіонат світу 2023. Кваліфікація. Північна Македонія - Україна

Хірн допустив, що Ф'юрі більше не буде боксувати, якщо Усик знову переможе Джошуа

Едді впевнений, що Тайсона цікавить лише бій з Ентоні
Бокс Професійний бокс
12:59
Хірн допустив, що Ф'юрі більше не буде боксувати, якщо Усик знову переможе Джошуа
Едді Хірн та Тайсон Ф'юрі / Фото: The Mirror

Промоутер екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Едді Хірн упевнений, що чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО ) не повернеться в бокс, якщо володар поясів WBO, IBF, WBA Олександр Усик (19-0, 13 КО) в реванші виграє у його підопічного. Слова промоутера приводить портал boxingnews24.com.

«Не думаю, що Тайсон Ф'юрі буде ще боксувати, якщо Усик знову переможе Джошуа. Але у мене немає сумнівів, що якщо переможе Ентоні, то ми побачимо поєдинок за абсолютне чемпіонство.

Ентоні хоче поєдинок за абсолютне чемпіонство. Він завжди мріяв стати безперечним чемпіоном, а без поясів, його мрія не збудеться. Тому його нічого не цікавило крім реваншу з Усиком. Ентоні прагне стати триразовим чемпіоном. Я твердо вірю, що Джошуа кращий суперважковаговик в світі, але прямо зараз цього не можна сказати».

Нагадаємо, раніше Усик посміявся з бажання Ф'юрі отримати 500 млн за бій з ним.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Едді Хирн Олександр Усик – Ентоні Джошуа II Олександр Усик Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Промоутер: «На цей раз Усик нокаутує Джошуа»
Промоутер: «На цей раз Усик нокаутує Джошуа»
Бокс Професійний бокс
11:59
Джошуа: «Я не можу сказати, що мені подобається вважатися андердогом»
Джошуа: «Я не можу сказати, що мені подобається вважатися андердогом»
Бокс Професійний бокс
08:58
Промоутер Джошуа: «Поразка від Усика було набагато важче прийняти ніж від Руїса»
Промоутер Джошуа: «Поразка від Усика було набагато важче прийняти ніж від Руїса»
Бокс Професійний бокс
08:45
Хірн: «Джошуа у відмінній формі. Гарсія в захваті. Вся команда впевнена в його перемозі »
Хірн: «Джошуа у відмінній формі. Гарсія в захваті. Вся команда впевнена в його перемозі »
Бокс Професійний бокс
08:10
Сіренко спрогнозував результат реваншу між Усиком та Джошуа
Сіренко спрогнозував результат реваншу між Усиком та Джошуа
Бокс Професійний бокс
04 липня 14:53
«Джошуа потрібно бути агресивніше, він спробує нокаутувати Усика». Хірн впевнений у перемозі британця
«Джошуа потрібно бути агресивніше, він спробує нокаутувати Усика». Хірн впевнений у перемозі британця
Бокс Професійний бокс
04 липня 12:26

Новини: Бокс

Хірн допустив, що Ф'юрі більше не буде боксувати, якщо Усик знову переможе Джошуа
Хірн допустив, що Ф'юрі більше не буде боксувати, якщо Усик знову переможе Джошуа
Професійний бокс
12:59
Промоутер: «На цей раз Усик нокаутує Джошуа»
Промоутер: «На цей раз Усик нокаутує Джошуа»
Професійний бокс
11:59
Джошуа: «Я не можу сказати, що мені подобається вважатися андердогом»
Джошуа: «Я не можу сказати, що мені подобається вважатися андердогом»
Професійний бокс
08:58
Промоутер Джошуа: «Поразка від Усика було набагато важче прийняти ніж від Руїса»
Промоутер Джошуа: «Поразка від Усика було набагато важче прийняти ніж від Руїса»
Професійний бокс
08:45
Хірн: «Джошуа у відмінній формі. Гарсія в захваті. Вся команда впевнена в його перемозі »
Хірн: «Джошуа у відмінній формі. Гарсія в захваті. Вся команда впевнена в його перемозі »
Професійний бокс
08:10
Джо Джойс можуть організувати бій з Уайлдером
Джо Джойс можуть організувати бій з Уайлдером
Професійний бокс
07:45
Трилогія стає більш гарячою. Альварес не стримався та облаяв Головкіна
Трилогія стає більш гарячою. Альварес не стримався та облаяв Головкіна
Професійний бокс
04 липня 18:33
Сіренко спрогнозував результат реваншу між Усиком та Джошуа
Сіренко спрогнозував результат реваншу між Усиком та Джошуа
Професійний бокс
04 липня 14:53
Майк Тайсон зізнався, що найкращий час у своєму житті провів у в’язниці
Майк Тайсон зізнався, що найкращий час у своєму житті провів у в’язниці
Професійний бокс
04 липня 14:47
Всі новини

Популярні новини

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
7
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Бокс Професійний бокс
02 липня 14:37
1
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини