Хірн допустив, що Ф'юрі більше не буде боксувати, якщо Усик знову переможе Джошуа

Едді впевнений, що Тайсона цікавить лише бій з Ентоні

Едді Хірн та Тайсон Ф'юрі / Фото: The Mirror Промоутер екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Едді Хірн упевнений, що чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО ) не повернеться в бокс, якщо володар поясів WBO, IBF, WBA Олександр Усик (19-0, 13 КО) в реванші виграє у його підопічного. Слова промоутера приводить портал boxingnews24.com. «Не думаю, що Тайсон Ф'юрі буде ще боксувати, якщо Усик знову переможе Джошуа. Але у мене немає сумнівів, що якщо переможе Ентоні, то ми побачимо поєдинок за абсолютне чемпіонство. Ентоні хоче поєдинок за абсолютне чемпіонство. Він завжди мріяв стати безперечним чемпіоном, а без поясів, його мрія не збудеться. Тому його нічого не цікавило крім реваншу з Усиком. Ентоні прагне стати триразовим чемпіоном. Я твердо вірю, що Джошуа кращий суперважковаговик в світі, але прямо зараз цього не можна сказати». Нагадаємо, раніше Усик посміявся з бажання Ф'юрі отримати 500 млн за бій з ним.



Карен Агабекян