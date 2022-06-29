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Усик: «Ф'юрі хоче 500 мільйонів доларів за бій зі мною? Він жартує»

Українець зізнався, що не сприймає всерйоз слова «Циганського Короля»
Бокс Професійний бокс
22:30
Усик: «Ф'юрі хоче 500 мільйонів доларів за бій зі мною? Він жартує»

Чемпіон світу з версій WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 KO) в інтерв'ю iFL TV зізнався, що не сприймає всерйоз слова власника титулу WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) про те, що він хоче за бій з переможцем реваншу між українцем і колишнім лідером хевівейта Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) півмільярда доларів.

«Дай бог, щоб Ф'юрі був на моєму шляху до звання абсолютного чемпіона. Тайсон каже, що не хоче боксувати зі мною, тому що я не його рівня або ще що - то. Він мене боїться.

Ф'юрі хоче 500 мільйонів доларів. Ха-ха-ха-ха-ха. Він жартує. 500 лямов? Хто йому дасть 500 лямов? Я теж хочу 500 мільйонів, і що?»

Реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.

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Теги

Олександр Усик Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі

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