Ісмаель Салас: «Якщо Джошуа не слухатиме Роберта Гарсію, то програє Усик»
Хірн: «Джошуа нокаутує Усика за дев’ять раундів»
Промоутера переконала робота британця з новим тренером
11:50
Промоутер колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Едді Хірн дав DAZN свій прогноз на другий бій британця з Олександром Усиком:
«Я думаю, що Ентоні Джошуа нокаутує Олександра Усика за дев’ять раундів. Це непопулярна думка, але це моє переконання, побачивши його роботу з Робертом Гарсією».
Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.
Раніше промоутер українця розповів як Усик погодився на бій, коли в його країні війна.
Коментарі 0