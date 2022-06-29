Красюк: «Усик відвідував госпіталі, спілкувався з солдатами. І більшість говорили їхати і битися з Джошуа»

Промоутер об’єднаного чемпіона світу у надважкому дивізіону Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк розповів SecondsOut як приймалося рішення все ж провести другий бій проти Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО):

Потім, як це зазвичай трапляється з людьми, ми почали звикати до цього. Якось. І після кількох тижнів до тебе повертається здатність думати і ти починаєш аналізувати речі. Нам знадобився час, певні зусилля і бажання, щоб зробити бій можливим.

Усик захищав свій дім. У нього була можливість поспілкуватися з багатьма солдатами, він відвідував госпіталі. Більшість з солдатів говорили йому їхати і битися. Тому що взяти участь у заході такого рівня допоможе Україні в іншому сенсі. Це приверне увагу десятків, сотень мільйонів людей по всьому світу до країни України: прапор України буде в ринзі, гімн України буде почутим.

Це був момент, коли він прийняв своє особисте остаточне рішення брати участь. Потім ми зайнялися переговорами, отримали офіційний дозвіл від держави на виїзд з країни».