Хірн: «Джошуа переможе Усика і поб’ється з Ф’юрі в 2022 році»

Та якщо реванш взяти не вдасться, поєдинок британський зірок все одно колись відбудеться

Фото: Matchroom Промоутер Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) Едді Хірн в своєму Instagram заявив, що незалежно від обставин бій його підопічного та Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) відбудеться:

Хочете на чистоту? Я вважаю, що Ф’юрі поб’ється з Джошуа в будь-якому випадку і цей бій не буде залежати від результату реваншу AJ з Усиком. Та я все ж сподіваюся, що Ентоні переможе (українця) і проведе поєдинок з Тайсоном уже в грудні за всі титули в дивізіоні. Нагадаємо, що Хірн завірив, що Олександр Усик (19-0, 13 KO) в реванші буде нокаутований в першій половині поєдинку.



Олег Шумейко-молодший