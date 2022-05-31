Промоутер Ф’юрі повідомив, що навіть в разі перемоги над Джошуа Усик не поб’ється за «абсолюта» з Тайсоном в наступному поєдинку
Промоутер Джошуа вважає, що Усик не протягне в реванші з Ентоні і шести раундів
Хірн впевнений в достроковій перемозі свого підопічного
19:31
Фото: Getty Images
Глава Matchroom Boxing Едді Хірн в своєму Instagram поділився дивним прогнозом на реванш Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):
Я кажу вам зараз свій прогноз – Джошуа нокаутує Усика в межах шести раундів.
Eddie Hearn on Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua II: "I'm telling you now, this is my prediction - AJ KOs Usyk inside six rounds."— Michael Benson (@MichaelBensonn) May 31, 2022
Нагадаємо, що бій пройде в Саудівській Аравії, та точної дати поки немає.
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