Промоутер Джошуа вважає, що Усик не протягне в реванші з Ентоні і шести раундів

Глава Matchroom Boxing Едді Хірн в своєму Instagram поділився дивним прогнозом на реванш Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):

Eddie Hearn on Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua II: "I'm telling you now, this is my prediction - AJ KOs Usyk inside six rounds."