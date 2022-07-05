Сіренко спрогнозував результат реваншу між Усиком та Джошуа
Хірн: «Джошуа у відмінній формі. Гарсія в захваті. Вся команда впевнена в його перемозі »
Едді висловився про справжню причину перенесення реваншу
08:10
Олександр Усик – Ентоні Джошуа / Фото: Matchroom Boxing
Промоутер екс-чемпіона світу британця Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Едді Хірн висловився про причини перенесення реваншу з Олександром Усиком (19-0, 13 КО). Слова промоутера приводить портал boxingnews24.com.
«У Джошуа новий тренер і багато хто задає питання про те, чи пов'язане перенесення бою з тим, щоб Ентоні мав додатковий час на роботу з Робертом Гарсією? Це було пов'язано більше з можливістю просувати бій в Саудівській Аравії. Були заплановані прес-конференції, заради яких боксери перервали свої тренувальні табори.
Люди не розуміють, що Ентоні працює з Робертом Гарсією з грудня. Вони знаходяться в одному тренувальному таборі вже досить тривалий час. Чи допоможуть йому додаткові три-чотири тижні? Можливо, але він був готовий їхати битися 23-го липня і буде в хорошій формі 30-го серпня, якщо потрібно.
Ентоні у відмінній формі. Роберт в захваті. Вся команда дійсно впевнена в його перемозі».
Нагадаємо, реванш Олександра Усика і Ентоні Джошуа відбудеться 20-го серпня в Джидді, Саудівська Аравія.
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