Хірн: «Джошуа у відмінній формі. Гарсія в захваті. Вся команда впевнена в його перемозі »

Олександр Усик – Ентоні Джошуа / Фото: Matchroom Boxing

Промоутер екс-чемпіона світу британця Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Едді Хірн висловився про причини перенесення реваншу з Олександром Усиком (19-0, 13 КО). Слова промоутера приводить портал boxingnews24.com.



Люди не розуміють, що Ентоні працює з Робертом Гарсією з грудня. Вони знаходяться в одному тренувальному таборі вже досить тривалий час. Чи допоможуть йому додаткові три-чотири тижні? Можливо, але він був готовий їхати битися 23-го липня і буде в хорошій формі 30-го серпня, якщо потрібно.

Ентоні у відмінній формі. Роберт в захваті. Вся команда дійсно впевнена в його перемозі».