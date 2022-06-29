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Бокс. Чемпіонат світу. Белград

Їм завадили зробити шоу. Усик і Джошуа провели битву поглядів

Хірн в ментальному протистоянні не дозволив перемогти одному з боксерів
Бокс Професійний бокс
17:45
Їм завадили зробити шоу. Усик і Джошуа провели битву поглядів
Олександр Усік, Ентоні Джошуа, / Фото: Matchroom Boxing

У Лондоні на прес-конференції пройшла битва поглядів між чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, WBA Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).


Відзначимо, що попередня битва поглядів в Саудівській Аравії вийшла дуже гарячою і завершилася ментальної перемогою українця. На цей раз промоутер Едді Хірн завадив хлопцям зробити шоу.

реванш між Олександром Усик і Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.

Карен Агабекян
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Олександр Усик – Ентоні Джошуа II Ентоні Джошуа Олександр Усик

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