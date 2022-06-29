Їм завадили зробити шоу. Усик і Джошуа провели битву поглядів

Хірн в ментальному протистоянні не дозволив перемогти одному з боксерів

Олександр Усік, Ентоні Джошуа, / Фото: Matchroom Boxing

У Лондоні на прес-конференції пройшла битва поглядів між чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, WBA Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).







Відзначимо, що попередня битва поглядів в Саудівській Аравії вийшла дуже гарячою і завершилася ментальної перемогою українця. На цей раз промоутер Едді Хірн завадив хлопцям зробити шоу.

реванш між Олександром Усик і Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.