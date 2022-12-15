Хірн: «Ми ніколи не просили у Околі 500 тисяч фунтів стерлінгів»

Промоутер звинуватив свого підопічного у брехні

Околі та Хірн

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн в інтерв'ю YouTube-каналу IFLTV висловився про заяву чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі Лоуренса Околі (18-0, 14 КО), який звинуватив промоутера у вимаганні грошей за розрив контракту.



«Багато з того, що сказав Лоуренс, неправда. Ми ніколи не просили у нього 500 тисяч фунтів стерлінгів. У нього залишився один бій за контрактом. Він стверджує, що додатковий бій був підписаний його командою, а не їм, але він погодився з усіма термінами і ніколи більше не згадував про це після».

Нагадаємо, раніше Околі повідомив, що у нього завершився контракт з Хірном.



