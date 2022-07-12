Хірн повідомив, що після Головкіна Альварес поб'ється не з Біволом

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн висловився про реванш абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса (57-2-2, 39 KO) та власника титулу WBA в напівважкій дивізіоні Дмитра Бівола (20-0, 11 КО).



Сподіваюся, що Канело і Геннадій Головкін влаштують приголомшливий бій у вересні, і якщо Альварес переможе, він подивиться в сторону реваншу. Однак Бівол теж проведе поєдинок. До того ж не забувайте, що Дмитро хоче бій з Артуром Бетербіевим».