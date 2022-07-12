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Хірн повідомив, що після Головкіна Альварес поб'ється не з Біволом

Едді зазначив, що росіянина доведеться довго чекати, а простоювати Канело не має наміру
Бокс Професійний бокс
20:59
Хірн повідомив, що після Головкіна Альварес поб'ється не з Біволом

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн висловився про реванш абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса (57-2-2, 39 KO) та власника титулу WBA в напівважкій дивізіоні Дмитра Бівола (20-0, 11 КО).

«Ймовірно, щоб побитися з Канело, Біволу доведеться провести бій проти Гільберто Раміреса. Реванш Канело з Біволом – не факт, тому що ми не можемо просто чекати до травня. Це неможливо, і в майбутніх поєдинках є дуже великий ризик.

Сподіваюся, що Канело і Геннадій Головкін влаштують приголомшливий бій у вересні, і якщо Альварес переможе, він подивиться в сторону реваншу. Однак Бівол теж проведе поєдинок. До того ж не забувайте, що Дмитро хоче бій з Артуром Бетербіевим».

Нагадаємо, 7 травня Альварес програв Біволу одноголосним рішенням суддів.

Альварес 17 вересня в Лас-Вегасі проведе третій поєдинок проти Геннадія Головкіна.

Карен Агабекян
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Теги

Сауль Альварес Едді Хирн Дмитро Бивол

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