Бредлі: «Я думаю, що Альварес зупинить Головкіна»
Відомо, де завершиться трилогія Альварес – Головкін
Ця арена приймала два попередніх поєдинки суперзірок
11:32
Фото: Bad Left Hook
Абсолютний чемпіон другої середньої ваги Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) та володар титулів WBO/IBF Геннадій Головкін (42-1-1, 37 KO) дізналися місце поєдинку, який запланований на 17 вересня.
Суперзірки в третій раз зійдуться на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, повідомляє Matchroom Boxing в своїх соцмережах. Нагадаємо, що перший поєдинок завершився внічию, а в другому перемогу здобув Канело.
16 Sept 2017— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) June 21, 2022
15 Sept 2018
17 Sept 2022
It's only fitting the @TMobileArena in Las Vegas hosts the @Canelo vs @GGGBoxing trilogy #CaneloGGG3 pic.twitter.com/TbWZ29vWmu
Нагадаємо, що в кінці червня бійці проведуть дві прес-конференції.
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