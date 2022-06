Відомо, де завершиться трилогія Альварес – Головкін

Фото: Bad Left Hook

Абсолютний чемпіон другої середньої ваги Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) та володар титулів WBO/IBF Геннадій Головкін (42-1-1, 37 KO) дізналися місце поєдинку, який запланований на 17 вересня.



Суперзірки в третій раз зійдуться на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, повідомляє Matchroom Boxing в своїх соцмережах. Нагадаємо, що перший поєдинок завершився внічию, а в другому перемогу здобув Канело.

16 Sept 2017

15 Sept 2018

17 Sept 2022



It's only fitting the @TMobileArena in Las Vegas hosts the @Canelo vs @GGGBoxing trilogy #CaneloGGG3 pic.twitter.com/TbWZ29vWmu