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Відомо, де завершиться трилогія Альварес – Головкін

Ця арена приймала два попередніх поєдинки суперзірок
Бокс Професійний бокс
11:32
Відомо, де завершиться трилогія Альварес – Головкін
Фото: Bad Left Hook

Абсолютний чемпіон другої середньої ваги Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) та володар титулів WBO/IBF Геннадій Головкін (42-1-1, 37 KO) дізналися місце поєдинку, який запланований на 17 вересня.

Суперзірки в третій раз зійдуться на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, повідомляє Matchroom Boxing в своїх соцмережах. Нагадаємо, що перший поєдинок завершився внічию, а в другому перемогу здобув Канело.

Нагадаємо, що в кінці червня бійці проведуть дві прес-конференції.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Головкін - Альварес Геннадій Головкін Сауль Альварес

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