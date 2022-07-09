Реванш з Джошуа стане останнім для Усика в K2 Promotions
Хірн: «Я буду в шоці, якщо Джошуа завершить кар’єру в разі поразки від Усика»
І промоутер, звісно, хоче, щоб британець переміг
19:49
Промоутер колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Едді Хірн впевнений, що його боксер не завершить кар’єру навіть в разі поразки від Олександра Усика (19-0, 13 КО). Про це він заявив Intu Boxing:
«Джошуа завершить кар’єру, якщо програє Усику? Я буду в шоці, якщо так станеться. Ентоні любить битися, бокс – це все для нього. Це неймовірно, що коли він програв Усику, було багато людей з індустрії, які писали мені, що він зараз закінчить.
Я сказав, що він просто програв людині, яка вважається номером один або два P4P. Він росте, прогресує. В нього було не так багато боїв подібного рівня.
Він любить цей спорт, впевнений, що він ще довго буде в боксі. Але ми б воліли виграти».
Дерек Чісора сподівається, що Джошуа нокаутує Усика в бою 20 серпня.
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