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Хірн: «Я буду в шоці, якщо Джошуа завершить кар’єру в разі поразки від Усика»

І промоутер, звісно, хоче, щоб британець переміг
Бокс Професійний бокс
19:49
Хірн: «Я буду в шоці, якщо Джошуа завершить кар’єру в разі поразки від Усика»

Промоутер колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Едді Хірн впевнений, що його боксер не завершить кар’єру навіть в разі поразки від Олександра Усика (19-0, 13 КО). Про це він заявив Intu Boxing:

«Джошуа завершить кар’єру, якщо програє Усику? Я буду в шоці, якщо так станеться. Ентоні любить битися, бокс – це все для нього. Це неймовірно, що коли він програв Усику, було багато людей з індустрії, які писали мені, що він зараз закінчить.

Я сказав, що він просто програв людині, яка вважається номером один або два P4P. Він росте, прогресує. В нього було не так багато боїв подібного рівня.

Він любить цей спорт, впевнений, що він ще довго буде в боксі. Але ми б воліли виграти».

Дерек Чісора сподівається, що Джошуа нокаутує Усика в бою 20 серпня.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Олександр Усик Олександр Усик – Ентоні Джошуа II Ентоні Джошуа

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