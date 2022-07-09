Хірн: «Я буду в шоці, якщо Джошуа завершить кар’єру в разі поразки від Усика»

Промоутер колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Едді Хірн впевнений, що його боксер не завершить кар’єру навіть в разі поразки від Олександра Усика (19-0, 13 КО). Про це він заявив Intu Boxing:

Я сказав, що він просто програв людині, яка вважається номером один або два P4P. Він росте, прогресує. В нього було не так багато боїв подібного рівня.

Він любить цей спорт, впевнений, що він ще довго буде в боксі. Але ми б воліли виграти».