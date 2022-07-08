«Ф’юрі не впевнений, що може перемогти Усика». Хірн вважає, що Тайсон не хоче битися з українцем
Чісора: «Нам необхідно, аби Джошуа нокаутував Усика»
Дерек вважає, що вся британська публіка бажає побачити бій Ентоні з Ф’юрі
12:18
Фото: Matchroom
Колишній суперник Олександра Усика (19-0, 13 KO) Дерек Чісора (32-12, 23 KO) бажає, аби в реванші з українцем перемогу здобув Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):
Ми хочемо, щоб AJ вийшов на ринг із правильним настроєм та нокаутував цього хлопця. Нам необхідно, щоб Джошуа переміг у цьому поєдинку. Йому краще вийти та померти на рингу. Нам потрібна його перемога, тут не може бути інших варіантів.
Чи Тайсон Ф'юрі повернеться заради бою з Джошуа? Він нікуди не йшов. Тайсон Ф'юрі нібито йде і звільняє титул, але це не так. Не вірте йому, він бреше.
Девід Хей вважає, що Усик може завершити кар’єру Джошуа.
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