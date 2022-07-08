Чісора: «Нам необхідно, аби Джошуа нокаутував Усика»

Фото: Matchroom

Колишній суперник Олександра Усика (19-0, 13 KO) Дерек Чісора (32-12, 23 KO) бажає, аби в реванші з українцем перемогу здобув Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):



Чи Тайсон Ф'юрі повернеться заради бою з Джошуа? Він нікуди не йшов. Тайсон Ф'юрі нібито йде і звільняє титул, але це не так. Не вірте йому, він бреше.