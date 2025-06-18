62-річний член Міжнародної зали боксерської слави американець Евандер Холіфілд для SecondsOut заявив, що вважає себе найбільшим боксером в історії суперважкого дивізіону.

«Я був єдиним чотириразовим чемпіоном світу у суперважкій вазі протягом 24 років. Але люди, як і раніше, говорять про те, що Мохаммед Алі є найбільшим, коли я побив його рекорд.

Ви не можете говорити про це, доки не поб'єте чийсь рекорд. І про мене нічого не кажуть. Як можна викреслити когось із історії? Усик нещодавно зробив те саме, що і я – став абсолютом у першій важкій і потім у надважкій вазі.

Усі продовжують говорити, що Алі – найбільший. Ні, я найкращий. Він був триразовим чемпіоном світу у надважкій вазі, а я – чотириразовим!».