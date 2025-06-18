Британський промоутер Френк Воррен для BoxNation прокоментував майбутній реванш володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українця Олександра Усика (23-0, 14 КО) проти свого клієнта – володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

«Це буде найбільший бій у надважкій вазі, який коли-небудь проходив тут (на «Вемблі» – прим.), тому що на кону – усі чотири пояси. Знаєте, один із хлопців виходить у ринг із трьома поясами, Даніель має один. Ми вже продали майже 78 тисяч квитків, а до бою ще п’ять тижнів. Публіка вже «купилася» на це. Атмосфера буде неймовірною. Це буде великий бій. Дуже захопливий бій. Це той самий випадок, коли стиль робить бій, і саме так буде цього разу».

Думаю, ми зможемо продати все. Вмістимість – 90 тисяч. Ми ще навіть не почали активну рекламну кампанію. Ще є що зробити – і ми це зробимо».

Це, напевно, тому, що ми постійно працювали від тижня бою до тижня бою.

«Саме так. Зараз у нас невелика пауза. Якби ми проводили бій на стадіоні «Тоттенгем Готспур», ми б продали на 18 тисяч більше квитків, ніж вони можуть вмістити. Це говорить про масштаб і рівень інтересу до цього колосального, історичного бою у надважкій вазі».