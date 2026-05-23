Холіфілд — про Усика: «Він великий боєць і в технічному плані вміє практично все»
Бій між українцем та Верховеном відбудеться 23 травня
1 день тому
Легендарний ексчемпіон світу Евандер Холіфілд поділився думками щодо навичок абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Знаменитий американський боксер високо оцінив технічний арсенал українця, назвавши його майстром своєї справи.
Усик – великий боєць. У технічному плані він вміє практично все, що повинен уміти боксер. Він справді великий боєць. Але найважливіше – це перемога. Покажи найкращу версію себе.
Поєдинок відбудеться в суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет). Пряма трансляція вечора боксу в Україні буде доступна на платформі «Київстар ТБ».
Канело розповів, в якому раунді завершиться бій між Усиком та Верховеном.