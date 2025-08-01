Промоутер Ф’юрі порівняв Усика з легендами хевівейту: «Що ви кажете про українця, повна нісенітниця»
Воррен розповів, за рахунок чого перемагає українець
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Глава Queensberry Promotions Френк Воррен висловився про абсолютного чемпіона хевівейту Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова британця наводить sport.ua:
Те, що ви кажете, що Усик замалий для надважкої ваги, повна нісенітниця. Майк Тайсон теж не був сильно великим, таке можна сказати і про Холіфілда і Девіда Хея. Усик уже чотири роки у цьому дивізіоні, він повністю адаптувався до нього. Олександр перемагає суперників завдяки своєму інтелекту.
Нагадаємо, що Усик повернувся в Україну після реваншу з Даніелєм Дюбуа.
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