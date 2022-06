«Хто ніколи не вів себе як придурок?». Ф’юрі згадав про момент, як він п’яний напав на таксиста

Фото: Celeb Doko

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) згадав про момент, коли він був напідпитку на відпочинку в Каннах і намагався сісти в таксі, а йому не дозволили сісти в автомобіль. Після цього «Циганський король» не придумав нічого кращого, аніж як застосувати фізичну силу:



Tyson Fury on the video of him kicking out at a taxi: "Every idiot Brit abroad with a few beers in them - it's what we do. Who has never been on holiday, got p***ed up and acted a mug? I'm not some robot who gets told what to say and what to do. I'm real." [@UnibetLowdown]