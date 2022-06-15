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«Хто ніколи не вів себе як придурок?». Ф’юрі згадав про момент, як він п’яний напав на таксиста

Відпустка в Каннах вдалася на славу
Бокс Професійний бокс
11:40
«Хто ніколи не вів себе як придурок?». Ф’юрі згадав про момент, як він п’яний напав на таксиста
Фото: Celeb Doko

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) згадав про момент, коли він був напідпитку на відпочинку в Каннах і намагався сісти в таксі, а йому не дозволили сісти в автомобіль. Після цього «Циганський король» не придумав нічого кращого, аніж як застосувати фізичну силу:

Кожен британський ідіот за кордоном після кількох кухлів пива – це те, як ми себе поводимо. Хто ніколи не був у відпустці, і розлючений не повів себе як придурок? Я не якийсь робот, якому вказують, що говорити і що робити. Я справжній.

Нагадаємо, що Тайсон готовий побитися з Олександром Усиком (19-0, 13 KO).

Олег Шумейко-молодший
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Тайсон Ф'юрі

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