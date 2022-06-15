«Хто ніколи не вів себе як придурок?». Ф’юрі згадав про момент, як він п’яний напав на таксиста

Відпустка в Каннах вдалася на славу

Фото: Celeb Doko

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) згадав про момент, коли він був напідпитку на відпочинку в Каннах і намагався сісти в таксі, а йому не дозволили сісти в автомобіль. Після цього «Циганський король» не придумав нічого кращого, аніж як застосувати фізичну силу:



Кожен британський ідіот за кордоном після кількох кухлів пива – це те, як ми себе поводимо. Хто ніколи не був у відпустці, і розлючений не повів себе як придурок? Я не якийсь робот, якому вказують, що говорити і що робити. Я справжній.

Tyson Fury on the video of him kicking out at a taxi: "Every idiot Brit abroad with a few beers in them - it's what we do. Who has never been on holiday, got p***ed up and acted a mug? I'm not some robot who gets told what to say and what to do. I'm real." [@UnibetLowdown] — Michael Benson (@MichaelBensonn) June 14, 2022

Нагадаємо, що Тайсон готовий побитися з Олександром Усиком (19-0, 13 KO).