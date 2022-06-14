Хирн: «Якщо Джошуа поб'є Усика, ви побачите бій Ентоні з Ф'юрі в грудні»
Хирн: «Було б здорово стати частиною історії Ф'юрі»
Промоутер зізнався, що хотів би внести вклад в кар'єру «Циганського Короля»
15:30
Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн зізнався, що хотів би внести вклад в кар'єру чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).
Промоутера цитує портал mirror.co.uk:
«Насправді я ні про що не шкодую. Мені постійно задають питання: «Кого б ви хотіли підписати?» Всі знають, що кілька років тому у мене були зустрічі з Тайсоном Ф'юрі. Ми обговорювали співпрацю і підписання контракту, але в результаті нічого не добилися. Я завжди говорив, що було б здорово стати частиною його історії, але чи є якісь жалю? Я б так не сказав.
Думаю, коли ми постаріємо, то будемо згадувати багато речей, які здадуться нам забавними, і ми посміємося над ними. Я думаю, що не потрібно ставитися до всього цього занадто серйозно».
Едді Хирн розповів, що в кінці року може відбудуться бій між Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) і Тайсоном Ф'юрі.
Коментарі 0