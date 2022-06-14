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Хирн: «Було б здорово стати частиною історії Ф'юрі»

Промоутер зізнався, що хотів би внести вклад в кар'єру «Циганського Короля»
Бокс Професійний бокс
15:30
Хирн: «Було б здорово стати частиною історії Ф'юрі»

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн зізнався, що хотів би внести вклад в кар'єру чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

Промоутера цитує портал mirror.co.uk:

«Насправді я ні про що не шкодую. Мені постійно задають питання: «Кого б ви хотіли підписати?» Всі знають, що кілька років тому у мене були зустрічі з Тайсоном Ф'юрі. Ми обговорювали співпрацю і підписання контракту, але в результаті нічого не добилися. Я завжди говорив, що було б здорово стати частиною його історії, але чи є якісь жалю? Я б так не сказав.

Думаю, коли ми постаріємо, то будемо згадувати багато речей, які здадуться нам забавними, і ми посміємося над ними. Я думаю, що не потрібно ставитися до всього цього занадто серйозно».

Едді Хирн розповів, що в кінці року може відбудуться бій між Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) і Тайсоном Ф'юрі.

Рене Тер Велде
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Тайсон Ф'юрі Едді Хирн

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